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Биатлон, Кубок мира, масс-старт. Когда начало, по какому телеканалу смотреть, прямой эфир

Биатлон, Кубок мира, масс-старт. Когда начало, по какому телеканалу смотреть, прямой эфир
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С 19 по 21 марта в Эстерсунде (Швеция) проходит финальный этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире все гонки покажет телеканал «Матч ТВ».

Сегодняшние масс-старты на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде перенесли на более позднее время из-за шторма. Новое время начала гонок – 17:30 мск у женщин и 19:15 мск у мужчин

Изначально финальный этап Кубка мира должен был пройти в Хольменколлене (Норвегия), однако норвежские власти ввели жёсткие карантинные меры, и Международный союз биатлонистов перенёс соревнования в Эстерсунд.

У женщин в масс-старте выступят две россиянки — Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. В стартовый лист Миронова и Кайшева попали, так как входят в топ-25 общего зачёта.

У мужчин старт возьмут четыре представителя сборной России. В стартовый лист масс-старта Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев попали, так как входят в топ-25 общего зачёта. Евгений Гараничев вошёл в число пяти лучших биатлонистов по итогам финала Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

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