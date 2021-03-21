«Реал Сосьедад» — «Барселона»: где будет трансляция, когда начало, какой канал покажет

21 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех хозяев оценён экспертами в 3.65. А ставки на ничью принимаются за 3.75.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.61, на пенальти — за 2.65, на удаление — за 5.00.