«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Алексея Смирнова на матч 28-го тура Примеры

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Ставка: тотал больше 3.5 жёлтых карточек за 1.74.

«Два клуба из верхней части таблицы с разными задачами на сезон. «Реал Сосьедад», идущий на пятом месте с 45 очками, хочет удержаться в еврокубковой зоне. «Барселона», на четыре очка отстающая от «Атлетико», по-прежнему настроена на чемпионство. Кажется, ни о какой тихой игре здесь не может быть и речи.



В нынешнем сезоне команды провели две очень разных встречи между собой. В первом круге Примеры соперники устроили ураган с повышенными эмоциями и большим количеством неиспользованных голевых моментов во втором тайме. В полуфинале суперкубка Испании получилась совершенно другая история, в которой присутствовал средний градус игры. Скорее всего, на этот раз мы увидим первый вариант, поскольку игроками обеих сторон руководит турнирная мотивация. Думаю, что ставка на ТБ (3.5) жёлтых карточек подходит для этого матча».