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«Атлетико» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Атлетико» — «Алавес»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Алавес» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Атлетико» через тотал меньше 3.5 мяча за 1.65.

«Атлетико» после вылета из Лиги чемпионов может полностью сосредоточиться на чемпионате. Здесь всё в руках команды Диего Симеоне. Но предстоит непростой финиш. Будут очень сложные матчи в Севилье — против «Севильи» и «Бетиса». Это произойдёт сразу после паузы на игры национальных сборных. Будет ещё и очный матч против «Барселоны». В общем, будет непросто. Но для того, чтобы иметь право на ошибку, «Атлетико» надо брать своё, особенно это касается домашних игр. Ближайшая игра с «Алавесом» — как раз из таких.

«Алавес» борется за выживание. Ситуация у команды из Витории не из простых. Но здесь «Атлетико» просто помощнее. У него нет кадровых проблем. Только Жоау Фелиш пропустит встречу из-за дисквалификации. Но есть Корреа, Карраско, способные уверенно заменить португальца. Может и Льоренте составить пару Суаресу в атаке. Да, вылетели от «Челси», и вылетели абсолютно по делу. Но есть возможность сосредоточиться на чемпионате.

«Атлетико» должен выиграть и вернуть надёжность в обороне, за счет которой Симеоне неоднократно выигрывал важные матчи. Так что победа «Атлетико» через тотал меньше 3.5 мяча за 1.65 — хорошее предложение».

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