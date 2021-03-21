Бетербиев — Дейнес: результат боя, кто победил, какие ставки сыграли
В Москве завершился большой вечер профессионального бокса, проходивший на арене «Мегаспорт». В главном событии вечера встречались чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев из России и немец Адам Дейнес.
Бетербиев одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Рефери остановил бой после тяжёлого нокаута соперника. При этом Дейнес уже в первом раунде побывал в нокдауне, но сумел продолжить бой.
Эксперты не сомневались в победе Бетербиева. Ставки на успех россиянина принимались с коэффициентом 1.08: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1080 рублей. Победа Дайнеса шла за 9.70, ничья — за 25.0.
На победу Бетербиева нокаутом давали 1.15, тотал больше 6.5 раунда оценивался в 1.85.
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