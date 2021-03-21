«Эвертон» — «Манчестер Сити»: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто забил

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» завершился четвертьфинальный матч Кубка Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 84-й минуте матча — полузащитник «Ман Сити» Илкай Гюндоган удачно сыграл на добивании, ударом головой поразив уже пустые ворота хозяев. А окончательный результат на 90-й минуте установил полузащитник гостей Кевин Де Брёйне.

Поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.33: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1330 рублей. Успех «Эвертона» оценивался в 11.50. А ставки на ничью принимались за 6.10.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.48, «обе забьют — нет» — за 1.80, а победа «Манчестер Сити» всухую — за 2.00.