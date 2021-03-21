«Салават Юлаев» – «Ак Барс»: прогноз Фёдора Канарейкина на 3-й матч серии плей-офф КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».



Ставка: итоговая победа «СЮ» за 1.90.

«Страсти в этой серии накаляются. Казанцы пока полностью переигрывают уфимцев. Можно сколько угодно говорить о судействе, о том, что оно в первых двух матчах было, якобы, за казанцев, но причина поражения уфимцев кроется в другом. В очередной раз мы стали свидетелями того, что если не забивают финские легионеры «Салавата», то клуб из Уфы терпит поражение. Игроки «Ак Барса» вообще ничего не позволили финнам, те были в тени, это и стало одним из залогов успеха команды Дмитрия Квартальнова.



2-0 после казанской части матчей, и сегодня третья игра в Уфе. Я бы сказал, ключевой матч. Если казанский клуб вновь победит, то я ничуть не сомневаюсь, что серия завершится в их пользу. Четыре поражения кряду казанцы не потерпят. Но, на мой взгляд, сегодня уфимцы смогут взять реванш и наконец-то победить.



По итогам основного времени вполне может быть и ничья, так что более надёжно поставить на итоговую победу уфимцев с учётом овертайма».