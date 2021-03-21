«Лион» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на матч 30-го тура чемпионата Франции

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лион» — «ПСЖ» в 30-м туре французской Лиги 1 сезона-2020/2021.
Ставка: «ПСЖ» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.38.
«Важнейший матч в плане борьбы за чемпионство. Думаю, «Лилль» будет очень доволен ничейному исходу в этой встрече. Он лидирует, а «ПСЖ» и «Лион» отстают на три очка.
«Лион» выиграл матч первого круга со счётом 1:0. Но Париж тогда был в не очень хорошем состоянии. Мячом владел, а толком ничего не создавал. «Лион» же ухватился за свой шанс.
В кои-то веки борьба идёт во Франции — и «ПСЖ» не очень комфортно чувствует себя в такой ситуации. Он постоянно теряет очки — проиграл «Нанту» дома в прошлом туре. Хотя мы видели его силу в гостевой встрече с «Барселоной». Мне кажется, он обязан собраться на встречу с «Лионом». Нужно поквитаться за матч первого круга и нельзя отпускать «Лилль». Этот соперник очень опасен.
В оптимальном составе должен выйти «ПСЖ», поэтому жду от него хорошего футбола, яркого. Рискну взять ставку «ПСЖ» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча». Всё-таки сила парижан в их фантастической атаке, и нужно это показать, а не продолжать играть в тактические игры, которые до добра его не доводят».
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