«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: гол Месси + победа «Барселоны» за 2.70.
«Барселона», по моим ощущениям, постепенно начинает лучше воспринимать требования Кумана. Недаром в чемпионате она уже вторая: «Реал» обошли, впереди только «Атлетико». Конечно, нельзя не отметить Месси, который снова в порядке, снова тащит команду на себе, забивает сумасшедшие мячи. С такой «Барселоной» надо считаться. Молодые начали появляться в составе, и они не теряются.
«Сосьедад» – соперник очень опасный. Команда здорово играет в футбол. Она именно играет в футбол, не мучается. Там и исполнители хорошие, взять того же Давида Сильву. Пусть он не молод, но это большой игрок. Есть и молодые лидеры, за которыми многие гранды охотятся.
Но, думаю, «Барсе» сыграет на руку тот факт, что «Сосьедад» будет плести свою игру и не станет закрываться. В этой связи больше свободы получат атакующие игроки «Барселоны», тот же Месси.
Я бы здесь рискнул поставить на то, что Месси забьёт, а «Барса» победит. Если не Месси, то кто ещё будет тащить команду на себе».
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