«Верона» — «Аталанта»: как сыграли, кто выиграл, забил ли Миранчук, авторы голов

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 33-й минуте главный арбитр встречи Лука Пайретто назначил пенальти в ворота «Вероны», который успешно реализовал полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. В конце первого тайма, на 42-й минуте, форвард Дуван Сапата упрочил преимущество гостей в счёте. Результативную передачу отдал Малиновский.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе гостей и был заменён на 64-й минуте встречи, результативными действиями не отметился. Вместо него на поле появился хавбек Марио Пашалич.
Поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.74: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1740 рублей. Успех «Вероны» оценивался в 5.10. Ставки на ничью принимались за 4.10.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.23, «обе забьют — нет» — за 2.20, а победа «Аталанты» всухую — за 3.00.
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