Биатлон, Кубок мира, женский масс-старт. Итоги, кто победил, результаты сборной России

В Эстерсунде (Швеция) завершился женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Заключительную гонку сезона выиграла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Серебряным призёром стала белоруска Динара Алимбекова. Третьей финишировала немка Франциска Пройс.



В сложных ветровых условиях российские биатлонистки пытались бороться за медаль и показали лучшие результаты в сезоне. Ульяна Кайшева и Светлана Миронова допустили по 5 промахов: Кайшева оказалась пятой, Миронова — восьмой. Другие россиянки в масс-старт не пробились.



Эксперты предлагали поставить на победу Тандреволд с коэффициентом 6.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 6 тыс. рублей.



Попадание Динары Алимбековой на подиум шло за 5.00, а Франциски Пройс — за 2.50. Финиш Ульяны Кайшевой в топ-5 был доступен за 6.00.