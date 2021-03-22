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Биатлон, Кубок мира, женский масс-старт. Итоги, кто победил, результаты сборной России

Биатлон, Кубок мира, женский масс-старт. Итоги, кто победил, результаты сборной России
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В Эстерсунде (Швеция) завершился женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Заключительную гонку сезона выиграла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Серебряным призёром стала белоруска Динара Алимбекова. Третьей финишировала немка Франциска Пройс.

В сложных ветровых условиях российские биатлонистки пытались бороться за медаль и показали лучшие результаты в сезоне. Ульяна Кайшева и Светлана Миронова допустили по 5 промахов: Кайшева оказалась пятой, Миронова — восьмой. Другие россиянки в масс-старт не пробились.

Эксперты предлагали поставить на победу Тандреволд с коэффициентом 6.00: выигрыш с 1000 рублей составил бы 6 тыс. рублей.

Попадание Динары Алимбековой на подиум шло за 5.00, а Франциски Пройс — за 2.50. Финиш Ульяны Кайшевой в топ-5 был доступен за 6.00.

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