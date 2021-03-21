Биатлон, масс-старт, мужчины. Результаты, кто выиграл, на каком месте россияне

В Эстерсунде (Швеция) завершился мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Заключительную гонку сезона выиграл француз Симон Детьё. Серебряным призёром стал россиянин Эдуард Латыпов. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё, который стал победителем общего зачёта.



После двух первых огневых рубежей гонку возглавил точно стрелявший Латыпов, но на первой «стойке» он допустил два промаха. После четвёртой стрельбы Латыпов снова лидером, но пропустил вперёд Детьё.

Матвей Елисеев финишировал на 17-й строчке, Евгений Гараничев — на 21-й. Александр Логинов снялся перед стартом гонки.

Поставить на победу Детьё предлагалось с коэффициентом 6.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 6500 рублей. Финиш Йоханнеса Бё в топ-3 оценивался коэффициентом 1.40.

Поставить на попадание Латыпова на подиум можно было за 5.50. В этом случае ставка в 1 тыс. рублей принесла бы 5,5 тыс. рублей.