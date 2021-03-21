«Лестер» — «МЮ»: результат матча 21.03.2021, какой счёт, как сыграли, кто забил

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся заключительный матч 1/4 финала Кубка Англии «Лестер Сити» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Счёт был открыт на 24-й минуте матча — полузащитник «МЮ» Фред решил отдать мяч назад вратарю Дину Хендерсону, но передача вышла такой слабой, что нападающий Келечи Ихеаначо перехватил её, обыграл голкипера и покатил мяч в пустые ворота.



Гости отыгрались на 39-й минуте — Поль Погба с левого фланга атаки прострелил в штрафную на Донни ван де Бека, который мягким касанием пяткой покатил мяч дальше на Мэйсона Гринвуда, а уже он ударом из-под защитника поразил ворота.



«Лестер» вновь вышел вперёд на 52-й минуте — полузащитник Юри Тилеманс получил мяч от Келечи Ихеаначо, обыграл Фреда, затем Матича и хлёстким ударом попал точно в левый нижний угол ворот. Окончательный результат на 78-й минуте установил Келечи Ихеаначо, головой замкнувший подачу в исполнении Марка Олбрайтона.

Поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.51. Успех «Лестера» оценивался в 2.92: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2920 рублей. А ставки на ничью принимались за 3.45.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.91, «обе забьют» — за 1.73, а проход «Лестера» — за 2.15.