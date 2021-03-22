«Реал Сосьедад» — «Барселона»: результат матча, как сыграли, какой счёт, кто забил

В матче 28-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» принимал «Барселону». Встреча проходила на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 1:6.



Счёт в матче был открыт на 37-й минуте, гол забил нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн. На 43-й минуте преимущество сине-гранатовых удвоил Серджиньо Дест, которому ассистировал Лионель Месси. На 53-й минуте Дест записал на свой счёт дубль. Спустя три минуты голом отличился и сам Лионель Месси. А на 71-й минуте Усман Дембеле забил пятый мяч «Барселоны».



«Реал Сосьедад» сумел забить гол престижа — на 77-й минуте ворота тер Штегена поразил Андер Барренечеа. Однако на 89-й минуте дубль оформил Лионель Месси.

Поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.04: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2040 рублей. Успех хозяев оценивался в 3.65. А ставки на ничью принимались за 3.75.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.68, «обе забьют» — за 1.61. На гол в каждом тайме давали 1.65.