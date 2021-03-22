«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на третий матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Металлург» и «Авангард».
Ставка: обе забьют — нет за 4.74.
«Магнитка» играет в серии гораздо сильнее, чем думали многие.
Первый матч – победа вчистую в Балашихе со счетом 5:2. Не лучшим образом себя проявил голкипер Игорь Бобков, который имеет особенность иногда плыть в плей-офф.
И во втором матче его заменил Шимон Грубец, не игравший аж два месяца. Но как раз легионер вышел и зарешал, хотя «Авангард» одержал инфарктную победу в овертайме (2:1), да ещё у «ястребов» там отменили гол.
Почти уверен, что Грубец будет играть и дальше.
Почти уверен, что мы снова не увидим много голов. Боб Хартли станет сушить матч, особенно на выезде, а Илья Воробьёв не полезет на рожон.
Я бы в третьем матче серии снова рискнул с кэфом 4,74, что в основное время одна из команд не забьёт гол. Тем более три таких исхода уже были в регулярке. Мне кажется, здесь мы увидим ноль на табло», — сказал Лысенков.
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