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«Динамо» — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на игру 2-го раунда плей-офф КХЛ

«Динамо» — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на игру 2-го раунда плей-офф КХЛ
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Динамо» — СКА.

Ставка: победа «Динамо» за 1.76.

«В первой игре в Санкт-Петербурге «Динамо» повезло забить первыми пару счастливых шайб и довести матч до победы, а уже во второй встрече игра шла очень осторожная, более от обороны с обеих сторон и до одной шайбы, которую забросил СКА в концовке третьего периода. Было видно, что команды очень здорово друг друга изучили.

Я уверен, что первую игру дома «Динамо» выиграет. И я даже думаю, что сделает это в основное время, динамовские мастера смогут найти моменты у ворот петербуржцев, главное их реализовать. У москвичей и во второй игре были моменты, но реализация подвела. Конечно, ждать, что будет уверенная победа совсем не стоит, команды равные, поэтому я немного подстрахуюсь и возьму победу москвичей в матче», — сказал Вуйтек.

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С обороной у бело-голубых порядок, но и СКА показал, что может быть строг в защите.
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