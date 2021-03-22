«Динамо» — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на игру 2-го раунда плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Динамо» — СКА.



Ставка: победа «Динамо» за 1.76.



«В первой игре в Санкт-Петербурге «Динамо» повезло забить первыми пару счастливых шайб и довести матч до победы, а уже во второй встрече игра шла очень осторожная, более от обороны с обеих сторон и до одной шайбы, которую забросил СКА в концовке третьего периода. Было видно, что команды очень здорово друг друга изучили.



Я уверен, что первую игру дома «Динамо» выиграет. И я даже думаю, что сделает это в основное время, динамовские мастера смогут найти моменты у ворот петербуржцев, главное их реализовать. У москвичей и во второй игре были моменты, но реализация подвела. Конечно, ждать, что будет уверенная победа совсем не стоит, команды равные, поэтому я немного подстрахуюсь и возьму победу москвичей в матче», — сказал Вуйтек.

«Динамо» — СКА. Прогноз на 3-й матч: болельщики помогут Шипачёву вернуть лидерство в серии С обороной у бело-голубых порядок, но и СКА показал, что может быть строг в защите.