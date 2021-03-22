«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 2-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Авангард».
Ставка: победа «Металлурга» минимум в 2 шайбы за 3.48.
«В этой серии тоже всё идет к тому, что ничья после балашихинской части серии сменится ничьей после магнитогорской. И при счёте 2-2 мы получим серию до двух побед с теми же стартовыми условиями, что были до начала полуфинала.
Но теперь задавать тон в матчах будет «Магнитка». Именно она по всем раскладам должна будет взять третью игру на глазах своих зрителей. Причём взять достаточно уверенно, как сделала это в первом матче серии. Потом шестерёнки вновь завертятся в противоположных направлениях, «Авангард» вновь выпрыгнет из штанов и сравняет счёт, но это будет последней победой «ястребов» в нынешнем сезоне.
А пока предсказываю домашнюю победу «Магнитки», причём в основное время и с преимуществом в две или даже три шайбы. Наглое предсказание при таком равенстве сил у соперников? Даже более чем. Но в этой серии пока складывается так, что либо «Магнитка» побеждает достаточно легко, либо «Авангард» вытаскивает матч, разрываясь напополам. Два разрыва подряд – это слишком и для физиологии, и для психологии. Значит, в третьей игре победит «Магнитка», — сказал Лебедев.
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