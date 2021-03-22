«Металлург» – «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Авангард».
Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.84.
«Уральцы выполнили задачу в первых двух матчах серии – смогли добиться гостевой победы и теперь на их стороне преимущество домашнего льда. В противостоянии этих команд это весьма важно, потому как за последние два года из десяти матчей хозяева выиграли восемь.
«Магнитке» во втором матче серии явно не удалась игра в большинстве, во втором периоде они имели пятиминутный (!) перевес численного состава и в итоге его не использовали. А вот для «Авангарда» именно большинство сыграло важную роль – форвард Сергей Толчинский в овертайме использовал удаление Михаила Пашнина.
1-1 в серии, и это значит, что исход сегодняшнего матча крайне важен для дальнейшего течения серии. В последнем домашнем матче в регулярном чемпионате уральцы выиграли с «сухим» счётом 3:0. Не будет большого количества шайб и сейчас», — сказал Плющев.
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