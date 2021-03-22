Эксперты назвали шансы России выиграть молодежный Евро-2021

24 марта в Венгрии стартует групповой этап молодежного Евро-2021 по футболу. В нем примет участие и сборная России. Наша команда сыграет в одной группе со сверстниками из Исландии, Франции и Дании. Букмекеры назвали шансы России выиграть турнир.
Поставить на то, что команда Михаила Галактионова станет чемпионом Европы, можно с коэффициентом 35.00. Аналитики ставят сборную России на 8-12 места из 16 участников турнира. Также шансы выиграть оценивают у команд Дании, Хорватии, Чехии и Швейцарии.
По мнению букмекеров, фаворит молодежного Евро — команда Франции, на нее принимают ставки с коэффициентом 5.00. Также в числе главных претендентов сборные Англии (6.00), Испании (6.50), Германии (7.00), Нидерландов (8.00), Италии (10.00) и Португалии (12.00).
Групповой этап турнира пройдет с 24 по 31 марта 2021 года. Плей-офф по решению УЕФА сыграют в период с 31 мая по 6 июня.
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