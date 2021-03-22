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«Динамо» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ в Москве

«Динамо» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ в Москве
Ставки / Прогнозы 0
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 3-й матч серии 2-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Динамо» — СКА.

Ставка: победа СКА в основное время за 2.14.

«В принципе, «Динамо» во втором матче всё делало правильно. Чётко осознавая, что выиграть в Санкт-Петербурге второй раз подряд не дадут, постаралось во втором матче не проиграть. То есть не пропустить. Играли-то сверхосторожно, не давая поводов для удалений. Практически устояли, чуть-чуть не хватило. Бывает, но в любом минусе всегда есть свой плюс, и в данном случае плюс заключается в том, что пока за бело-голубых всерьёз не брались, а значит, шансы остаются.

Всё идёт к тому, что и после московской части серии счёт в ней будет равным – 2-2. Причём московская часть отзеркалит питерскую, и теперь уже СКА поведёт в счёте после третьего матча, а бело-голубые нагонят их по итогам четвёртой игры. А это означает, что третий матч, как и второй, СКА тоже должен взять. То есть у нас вырисовывается второй подряд весьма «низовой» матч, быть может, не настолько малорезультативный, как предыдущий, но без голевых эскапад. Что-нибудь вроде 2:1 или 3:1, но при этом третья залетит в пустые хозяйские ворота на последних секундах.

Самое интересное начнётся в пятой игре. А апофеоз наступит в шестом матче», — сказал Лебедев.

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С обороной у бело-голубых порядок, но и СКА показал, что может быть строг в защите.
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