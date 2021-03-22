«Динамо» — СКА: прогноз Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина 22 марта

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Динамо» — СКА.



Ставка: ничья за 3.75.



«Москвичи привезли из города на Неве победу, хотя могли бы вполне рассчитывать и на успех во втором матче. Но в его концовке лучший снайпер команды форвард Дмитрий Яшкин схлопотал удаление, которое «армейцы» реализовали. Отличный сезон проводит совсем юный 20-летний нападающий Кирилл Марченко. Шайба, заброшенная позавчера, стала для него уже 17-й в сезоне. «Армейцы» превзошли динамовцев по броскам, создали немало голевых моментов и я бы сказал, что заслужили эту победу. Это, кстати, была их первая победа над «Динамо» в пяти последних встречах.



В Москве «Динамо» будет играть совершенно по-другому. В этом противостоянии очень важную роль играют действия команд в численном неравенстве. В том, что игра будет «закрытой», у меня никаких сомнений нет. Команды будут стараться не нарушать правила, тем самым не давать шанса сопернику. Если «армейцам» вновь удастся закрыть Шипачеёва и Яшкина, они вполне могут рассчитывать на положительный результат.



Рискну поставить на ничью в основное время», — сказал Плющев.

«Динамо» — СКА. Прогноз на 3-й матч: болельщики помогут Шипачёву вернуть лидерство в серии С обороной у бело-голубых порядок, но и СКА показал, что может быть строг в защите.