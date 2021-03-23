«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.83.



«Казань исподволь готовится к торжествам. Потому что самый принципиальный из всех возможных соперник уже почти размазан и без пяти минут унижен. А что может быть слаще для болельщицких сердец? Возможность камбэка «Салавата» отторгаю с ходу, причём не только я, но и математика – вероятность в течение одной тренерской карьеры дважды проиграть в серии, ведя 3-0, не впихивается ни в какую теорию вероятностей.



Остаётся понять, будут ли «большие татары», что называется, «мочиться на могилу» уфимцев, обыгрывая их всухую? Ответ тут лежит не столько на казанской, сколько на уфимской стороне. В принципе, если «юлаевцы» в четвёртом матче лягут костьми, «Ак Барс» сильно перенапрягаться не станет. Какой смысл? Лучше спокойно привезти серию домой и там стать героями на глазах своих болельщиков.



С другой стороны, у игроков «Салавата» сейчас психологический упадок, близкий к депрессии. Вывернуть его в спортивную злость, максимально приближённую к озверению, конечно, можно, но для этого нужен российский тренер, знающий, куда и как вставлять раскаленные стержни. Иностранцу, даже самому умному, этого ни в жизнь не понять.



Но я всё-таки надеюсь на «последний выдох господина Пэже», то есть на то, что «Салават» не позволит «Ак Барсу» совсем уже опустить и унизить себя. И взорвётся один раз, чтобы после этого уже совсем в другом психологическом состоянии уехать в отпуск из Казани. Поэтому прогнозирую тяжелейшую и надрывнейшую в части нервов домашнюю победу «Салавата Юлаева», одержанную, быть может, даже за пределами основного времени и, может быть, даже не в первом овертайме. Для того чтобы серия задержалась ещё на двое суток», — сказал Лебедев.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз на 4-й матч: уфимцы найдут способ сохранить лицо Шансы на выход в финал конференции минимальны, но избежать 0-4 в серии — дело принципа.