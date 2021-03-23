«Голевая передача» от «Фонбет» и КХЛ пришла на Дальний Восток

Команда по адаптивному хоккею из Хабаровска получит 536 тысяч рублей в рамках программы «Голевая передача», которую проводят букмекерская компания «Фонбет» и её многолетний партнёр Континентальная хоккейная лига.



Церемония передачи символического чека состоялась 19 марта в московском офисе «Фонбет». Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который является амбассадором «Голевой передачи», вручил символический чек на 536 тысяч рублей президенту Детской следж-хоккейной лиги Анастасии Барадачёвой. Средства пойдут на создание команды по хоккею для незрячих в Хабаровске.



«Благодаря КХЛ и «Фонбет» более полумиллиона рублей будут направлены на создание команды по хоккею для незрячих в Хабаровске. Рад, что дети смогут тренироваться и получать удовольствие от любимой игры», — заявил амбассадор акции Алексей Ягудин.



«Голевая передача» проводится второй год подряд. По её правилам каждая шайба, заброшенная в регулярном чемпионате КХЛ, оценивается в 1000 рублей. В феврале игроки сильнейшего европейского хоккейного чемпионата отличились 536 раз, и «Фонбет» выделил 536 тысяч рублей на благотворительные цели. Суммарно в сезоне 2020/21 команды по адаптивному хоккею из Ижевска, Новосибирска, Ульяновска, Хабаровска, Чебоксар и Чехова получили более 3,5 миллионов. Средства были направлены на закупку экипировки, аренду льда и организацию тренировок.



Хоккей для незрячих – одна из дисциплин адаптивного хоккея. Детская следж-хоккейная лига занимается развитием этого вида спорта для детей с нарушением зрения, ментальными особенностями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Команда в Хабаровске будет создана при содействии Министерства спорта Хабаровского края и хоккейного клуба «Амур».