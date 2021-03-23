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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Владимира Вуйтека на встречу плей-офф КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Владимира Вуйтека на встречу плей-офф КХЛ в Уфе
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.62.

«Думаю, в этой серии уже всё ясно. Мне кажется, «Салават» не то чтобы уже смирился, а скорее ощущает какую-то безысходность в борьбе против казанцев. Уфимцы выкладываются на 200%, сражаются, но переломить подопечных Квартального у них никак не получается. Могли зацепить один матч, особенно второй, но…

Так что я считаю, что Казань уже завершит эту серию в Уфе. Может быть, не в основное время, но победит и будет готовиться к финалу конференции. Мне кажется, у уфимцев уже в головах мысль, что они не могут повернуть серию в свою пользу. «Салават Юлаев» у букмекеров идёт чуть более фаворитом в четвёртом матче, и коэффициент на непроигрыш гостей очень неплохой, поэтому я возьму на этот матч ставку, что Казань не проиграет в основное время. На всякий случай, потому что уфимцы ни разу не проигрывали серию плей-офф КХЛ всухую», — сказал Вуйтек.

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Шансы на выход в финал конференции минимальны, но избежать 0-4 в серии — дело принципа.
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