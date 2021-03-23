«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина 22 марта

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Локомотив» — ЦСКА.
Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 2.85.
«Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки», — нынешняя молодёжь уже не знает этих песен. А ведь на них выросло поколение их отцов. В тех песнях всегда можно найти строку, точнее, даже нужные строки, они приходят на память сами, помогая лучше описать то или иное явление.
Как и было запланировано автором этих строк, ЦСКА взял третий матч. И в полном соответствии с прогнозом матч получился весьма низовым и победа была добыта за пределами основного времени. Правда, я рассчитывал на то, что соперники поиграют подольше в овертайме, а ещё лучше – в овертаймах. Но москвичам хватило совсем немного времени.
Вы спросите, что будет дальше? Дальше ЦСКА чуть-чуть выдохнет и в четвёртой игре будет пластаться уже не так усердно, как в третьей. «Локомотив» чуть больше «взведётся», потому что он уже проиграл на глазах своих зрителей и проигрывать второй раз подряд будет как-то не комильфо. Всё это в сумме, где с одной стороны немного убудет, а с другой — немного прибавится, приведёт к тому, что опять-таки в весьма низовом матче, но на этот раз уже в пределах основного времени победит «Локомотив». С небольшим уточнением: если дело дойдёт до овертайма, то снова победят армейцы. Поскольку равных им в части дополнительного времени сейчас в КХЛ нет.
Но, надеюсь, до этого дело не дойдёт. И ярославцы сравняют счёт в серии, организовав своим болельщикам ещё один домашний матч», — сказал Лебедев.
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