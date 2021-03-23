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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на 4-й матч серии плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на 4-й матч серии плей-офф КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и минимум 6 шайб в матче за 5.82.

«Ак Барс» поставил «Салават Юлаев» на край пропасти, выиграв первые три матча четвертьфинала: 4:1 и 2:1 ОТ в Казани, а также 2:1 в Уфе.

Конечно, «Ак Барс» играет в слишком идеальный хоккей. Наглухо закрыл легионеров Уфы – Теэму Хартикайнена, Маркуса Гранлунда, Сакари Маннинена. Уму непостижимо, они в этой серии не набрали ни одного очка. Это просто аномалия!

И как бог играл голкипер Тимур Билялов, пропускавший по шайбе за матч. То есть граница на замке.

Но как вы помните, в конце третьего матча получил травму Билялов – он избежал перелома в голеностопе и ещё может появиться в этом плей-офф. Но на четвёртый матч, это уже известно, выйдет легионер Адам Рейдеборн.

Плюс учтите, что «Салават Юлаев» прижат к стенке, им больше нечего терять. Домашнее поражение – и это вылет.

Плюс на кону репутация Хартикайнена и иностранной компании. Понимаю, что Харти по традиции не сфотографируется с мёртвым барсом, потому что «Ак Барс» слишком хорош, чтобы упустить эту серию. Но…

Я бы в четвёртом матче серии взял кэф 5,82 на то, что «Салават Юлаев» победит в основное время и общий тотал составит больше 5,5. Жду, что уфимцы выскочат на лёд как ошпаренные, чтобы дома сразу же ломануть в атаку и сделать результат. И я бы хотел увидеть матч как 10 января, когда «Салават Юлаев» снёс «Ак Барс» (7:3), при этом гости бросят даже играть, потому что у них впереди будет пятая встреча серии в Казани, и там можно будет поставить точку», — сказал Лысенков.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз на 4-й матч: уфимцы найдут способ сохранить лицо
Шансы на выход в финал конференции минимальны, но избежать 0-4 в серии — дело принципа.
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