«Салават Юлаев» – «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина
Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».
Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.87.
«Казанцы пока полностью доминируют в этой серии – они в шаге от выхода в финал Восточной конференции. В этом противостоянии пока не видать финских легионеров «Салавата», которые достаточно результативно играли в регулярном чемпионате. У уфимцев последний шанс «зацепиться» и продолжить сезон. В случае поражения команда уходит в отпуск.
«Ак Барс» хорошо подготовился к серии. Пропускать в среднем по одной шайбе за игру, согласитесь, весьма неплохой показатель. А забить у них есть кому. Удастся ли выиграть «Салавату Юлаеву» — не знаю, но уверен в том, что вновь игра будет «закрытая», — сказал Плющев.
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Шансы на выход в финал конференции минимальны, но избежать 0-4 в серии — дело принципа.
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