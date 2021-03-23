«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу Кубка Гагарина в Уфе

Известная телеведущая Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».



Ставка: ТМ 5 за 1.56.



«Как гласит народная мудрость от Дмитрия Квартальнова: «Шиндр-Мындр», по-хорошему казанцам нужно закрыть серию и ехать домой, восстанавливаться.



«Салавату» в этой позиции может помочь только чудо, но надолго его все равно не хватит. Выбыл Жарков, Метсола не показывает свой лучший хоккей, первое звено обезоружено, но, если честно, азарт иностранцев незаметен. Сравните легионеров «Ак Барса»: бросается в глаза, что люди хотят выиграть Кубок, даже игровички бросаются под шайбы, ловят на себя. Казанский клуб играет хорошо, по ситуации, но может и ещё лучше. Большая неприятность — Билялов получил травму в конце третьего матча. Но какой шанс это даёт «Салавату»? Да, нужна тренерская мудрость, система, острота. Что за один день уфимцы могут придумать и навязать казанцам? Сложно представить, что «юлаевцы» вчистую уступят в серии… но за три мачта больше одной шайбы «Салават» никак не может продавить. До пятака «СЮ» добирается, да и на своём позволяет контролировать ситуацию.



Казанцам нужно продолжать играть строго, свести к минимуму шансы соперников, а уфимцам доминировать на точке, бросать с любых позиций, блокировать по примеру соперника (10-20), найти неожиданные ходы. Мало верю в тренерские способности главного наставника хозяев, серия останется за казанцами, но порадовать своих болельщиков в Уфе «Салават» обязан.



Выберу ТМ 5, слишком важный матч для обеих команд, должен быть осторожным, все рискуют. Здесь уже и не до суператак со стороны хозяев», — сказала Миронова.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз на 4-й матч: уфимцы найдут способ сохранить лицо Шансы на выход в финал конференции минимальны, но избежать 0-4 в серии — дело принципа.