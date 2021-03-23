Маккензи Макдональд — Иво Карлович: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Майами

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч квалификации турнира в Майами между Маккензи Макдональдом и Иво Карловичем.
Ставка: тай-брейк в 1-м сете за 2.95.
«Иво Карлович — легенда, ветеран АТР-тура, который у всех любителей тенниса ассоциируется с мощной подачей и слабой игрой на задней линии. Матчи с участием хорвата — это всегда минимум брейков и регулярные тай-брейки.
В последнее время вызывает вопросы физическое состояние Карловича, ведь ему уже 42 года. Но если судить по вчерашнему матчу — на данный момент он вполне боеспособная единица. Статистика на подаче в игре против Тацумы Ито — солидные 73% попадания первым мячом, ни одной двойной ошибки и всего 15% выигранных очков на приёме за матч у соперника. Японец за два сета и близко не подбирался к брейку.
Макдональд тоже имеет неплохой первый мяч, а также ввиду куда большей подвижности на задней линии должен уверенно брать свои подачи.
Как итог, для меня очевидно, что давать почти тройку на тай-брейк в сете в данном матче — это перебор. Я бы играл данную ставку здесь с коэффициентом 2.5 и выше», — сказал Кириченко.
- 23 марта 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 22 марта 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:40
-
08:15
-
07:50
-
07:30
-
07:12
- 21 марта 2021
-
22:00
-
21:56
-
20:02
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:17
-
18:00