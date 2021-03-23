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Маккензи Макдональд — Иво Карлович: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Майами

Маккензи Макдональд — Иво Карлович: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Майами
Ставки / Прогнозы 0
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Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч квалификации турнира в Майами между Маккензи Макдональдом и Иво Карловичем.

Ставка: тай-брейк в 1-м сете за 2.95.

«Иво Карлович — легенда, ветеран АТР-тура, который у всех любителей тенниса ассоциируется с мощной подачей и слабой игрой на задней линии. Матчи с участием хорвата — это всегда минимум брейков и регулярные тай-брейки.

В последнее время вызывает вопросы физическое состояние Карловича, ведь ему уже 42 года. Но если судить по вчерашнему матчу — на данный момент он вполне боеспособная единица. Статистика на подаче в игре против Тацумы Ито — солидные 73% попадания первым мячом, ни одной двойной ошибки и всего 15% выигранных очков на приёме за матч у соперника. Японец за два сета и близко не подбирался к брейку.

Макдональд тоже имеет неплохой первый мяч, а также ввиду куда большей подвижности на задней линии должен уверенно брать свои подачи.

Как итог, для меня очевидно, что давать почти тройку на тай-брейк в сете в данном матче — это перебор. Я бы играл данную ставку здесь с коэффициентом 2.5 и выше», — сказал Кириченко.

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