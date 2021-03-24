Франция — Украина: когда начало матча, где будет трансляция 24.03.2021

24 марта состоится матч 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Франция — Украина. Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех гостей оценён экспертами в 13.50. А ставки на ничью принимаются за 6.10.



Букмекеры считают, что матч Франция — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

На пенальти дают 2.75, на удаление — 5.00.