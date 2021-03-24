Франция — Украина: прогноз Егора Титова на матч квалификации ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Франция — Украина в 1-м туре квалификации ЧМ-2022.



Ставка: победа Франции и обе забьют за 3.00.



«Чемпионы мира начинают защиту своего титула матчем против Украины. Все мы помним игру этих команд в прошлом году, когда французы с легкостью разгромили украинцев. Но тогда в составе команды Шевченко не было очень многих значимых футболистов, которых затронул коронавирус. Сейчас, думаю, куда более упорная игра получится.



У Франции звездный состав, сумасшедшая конкуренция на всех позициях. Для Дешама это и радость, и головная боль. Выбрать стартовый состав не всегда легко. Но он уже опытный специалист, и есть ряд людей, на которых он особенно рассчитывает.



Сборная Украины мне нравится. Радует, что команда старается играть сама. Есть интересные исполнители, выступающие в Европе. Есть очень талантливая молодежь. И за последнее время украинцы уже привыкли играть с топ-командами, не должны никого бояться. Отсиживаться в обороне они точно не станут даже во Франции. Свой мяч наверняка Украина организует усилиями Малиновского, Зинченко или Ярмоленко.



Но все-таки поставлю в этом матче на победу французов. На данный момент сильнейшая команда мира, тем более играет дома. Устоять против нее сложно. Если даже игра у нее не пойдет, может задавить мощью. Мой прогноз — победа Франции и обе забьют», — сказал Титов.

Франция — Украина. Прогноз: Андрей Шевченко обойдётся без 1:7, но не более того В пяти матчах со сборной Франции украинцы лишь один раз избежали поражения.