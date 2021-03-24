Бельгия — Уэльс: прогноз Константина Генича на игру отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия — Уэльс в 1-м туре квалификации ЧМ-2022.



Ставка: Бельгия выиграет и не пропустит за 1.93.



«Бельгия, первая команда мирового рейтинга, сыграет со сборной Уэльса на старте отборочного турнира ЧМ-2022.



Валлийцы в последний раз играли в финальной части чемпионата мира в далеком 1958-м году. Понятно, что Уэльс не обладает таким подбором игроков, как сборная Бельгии. У бельгийцев все в порядке — и Мертенс, и Лукаку, и Де Брюйне. Они забивают прекрасные мячи, являясь лидерами в своих командах. Если Бельгия правильно сыграет в обороне, Фертонген, Фермален или Денейр не будут привозить и заниматься ерундой, Уэльс не забьет. Вообще, Уэльс — команда низовая. Да, Гарет Бэйл время от времени напоминает о себе, но Уэльс все-таки не про голы. У бельгийцев же такая группа атаки, что один-два мяча забьют, или даже больше.



Надеюсь, что Роберто Мартинес правильно подготовит и настроит команду. Тогда бельгийцы должны будут выигрывать, причем не пропуская. Для старта отборочного турнира это важно. Мой прогноз — победа Бельгии всухую за 1,93», — сказал Генич.