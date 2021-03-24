«Динамо» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 2-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Динамо» — СКА.



Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.75.



«С горечью вынужден констатировать, что нынешний розыгрыш Кубка Гагарина стал наиболее скучным из всех прошедших. А скучен он потому, что полностью предсказуем. Причем не только результатами серий, но и течением этих самых серий. Написал, что два раза подряд выиграют «Авангард» и СКА – и пожалуйста, «Авангард» и СКА выиграли по два раза и, начав свои полуфинальные серии с поражений, теперь повели в счете.



Идем дальше. В обеих этих сериях я с самого начала, еще до первого вбрасывания, накаркал счет 2-2 после четырех матчей. Теперь сижу, чешу в затылке, и аж самому страшно от собственной прозорливости.



А раз я спрогнозировал счет 2-2 после четырех матчей, то, стало быть, четвертый матч «Динамо» хоть ползком, хоть верхом на палочке, но должно брать. В принципе бело-голубые и третий-то матч отдали весьма обидно, отыгравшись с 0:2. Тем лучше, поскольку будут злее в четвертой игре, а в противостоянии равных соперников любая мелочь может сыграть решающую роль.



Итак, нас ждет вновь не слишком результативный поединок с большой вероятностью перехода в овертайм. И на этот раз победит «Динамо», добившись всего лишь минимального преимущества в счете», — сказал Лебедев.

«Динамо» — СКА. Прогноз на 4-й матч: Крикунов свяжет атаку Брагина, Яшкин покажет класс В прошлом матче бело-голубые отыгрались с 0:2, но пропустили в овертайме. И теперь отстают в серии.