Франция — Украина: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022 24 марта

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Франция — Украина в 1-м туре квалификации ЧМ-2022.



Ставка: победа Франции и меньше 4 мячей в матче за 1.78.



«Клубные дела оставляем на потом, а сейчас все внимание к национальным сборным. Отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года. И Франция у себя дома сыграет со сборной Украины.



Недавно эти команды играли в рамках Лиги наций. И мы помним, тогда у украинцев были большие проблемы с составом — полкоманды выкосило ковидом. Украина тогда играла не вторым, а чуть ли не третьим составом. В итоге Украина сгорела 1:7.



Сейчас у украинцев все в порядке, могут играть. Но у кого-то недостаток игровой практики, как у Коваленко в «Аталанте», у кого-то насыщенный график, как у киевского «Динамо» (матчи Лиги Европы чередуются с играми чемпионата). У французов похожая история, но обойма у них пошире, чем у команды Андрея Шевченко.



Думаю, что французы дома на старте отборочного цикла своего не упустят. Другой вопрос — не стоит ждать такого разгрома, как в матче Лиги наций. У французов есть проблемы с Киллианом Мбаппе, который получил травму лодыжки в последнем матче. Но если он не сможет сыграть, все равно атака выглядит мощно. Дембеле вернулся в сборную спустя два года. Гризманн вроде сейчас в неплохом состоянии. Впереди еще есть Марсьяль, Коман, Бен-Йеддер. В опорной зоне в великолепной форме Канте. Если французы не переиграют Украину, то продавят.



Мой прогноз — победа Франции и тотал меньше 3,5 мяча за хороший коэффициент 1,78», — сказал Генич.

Франция — Украина. Прогноз: Андрей Шевченко обойдётся без 1:7, но не более того В пяти матчах со сборной Франции украинцы лишь один раз избежали поражения.