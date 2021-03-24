Турция — Нидерланды: ставка Максима Калиниченко на игру квалификации ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Турция — Нидерланды.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.95.



«В первом матче квалификации к Чемпионату мира 2022 года сборная Турции сыграет с Нидерландами.



Сейчас, конечно, очень тяжело что-то прогнозировать. Это только первые матчи квалификации, плюс сборные давно не собирались. Сейчас трудно говорить о состояниях команд и их составах. Тем более, у сборных будет блок из трех матчей, в которых нужно будет распределить силы.



В этом матче встречаются два фаворита квалификационной группы. Из других сильных соперников у них остались только Латвия и Норвегия, которые всё-таки по уровню проигрывают этим командам.



В этой конкретной встрече Нидерланды вроде бы должны побеждать. Они всё-таки имеют класс выше, чем у турков. Хотя не так стабильно показывала себя эта команда в последних матчах. Топ-сборной она сейчас всё-таки не выглядит.



Турция тоже в последних матчах редко побеждала и очень часто играла вничью. Но соперники у них были разные, да и давно эти матчи уже были. Сейчас они, можно сказать, обнулились.



В своем прогнозе я оттолкнусь от голов. Предположу, что их будет много, обе команды любят атакующий футбол. Турция в предыдущих матчах показала, что умеет убегать вперед и создавать трудности соперникам. Ну и Нидерланды всегда и так являлись атакующей командой с топ-форвардами. Сейчас у этой сборной тоже есть кому забивать.



Предлагаю простую ставку – тотал больше 2.5. Есть у меня ощущение, что основную часть голов они наколотят даже в первом тайме», — сказал Калиниченко.