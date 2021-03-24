Франция — Украина: прогноз Максима Калиниченко на игру квалификации ЧМ-2022

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Франция — Украина.
Ставка: победа Франции минимум в 2 мяча за 2.00.
«Очень тяжёлый выезд для команды Шевченко. Сложная будет для неё игра определенно. Жребий, конечно, сыграл злую шутку с украинцами. Они не так давно играли с французами в товарищеском матче, в котором без шансов были разгромлены – 1:7.
И вот сборная Украины снова летит во Францию. Само собой, тренерский штаб команды сделает выводы. Да и проблем с составом не будет, как полгода назад. Но всё равно против сборной Франции одних выводов и основного состава не хватит.
Но украинцы уже доказали в прошлом году, что способны давать бой топ-сборным. Крупный проигрыш Франции тогда был исключением. В основном команда Шевченко выступала более уверенно, отвечая всегда одним или двумя голами.
Украина будет биться. Но фаворитами я всё равно вижу французов. Молодые звезды добавили этой команде мощи. Тем более, в первой игре квалификации Франция вряд ли будет расслаблена. Серьёзно она отнесётся к этому матчу.
Я предлагаю поставить на победу Франции с форой (-1.5). Конечно, сам я буду болеть за Украину. Но в нынешних футбольных реалиях ей будет очень тяжело в этом матче», — сказал Калиниченко.
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