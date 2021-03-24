«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч серии 2-го раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Авангард».
Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.86.
«Эта серия оказывается самой предсказуемой среди всех полуфинальных. В третьем матче, правда, немного напрягла математическая выверенность выездной модели «Авангарда». Но ведь идеал в принципе не достижим, а если даже и достижим, то не два же раза подряд.
Даже хорошо, что в третьей игре «Магнитка» не смогла забить. Потому что она не забила на глазах собственных болельщиков, которые и любят свою команду за то, что она всегда хорошо забивала. То есть «сухое» поражение означает пару лишних градусов при взведении «Магнитки» на четвертый матч. А еще Вася Кошечкин отдохнет, да Мозякин перестанет лажать, чего у него давно уже не наблюдалось. В общем, все идет в полном соответствии с долгосрочным прогнозом, данным еще до первого вбрасывания. То есть 2-2 после четырех матчей, после чего все начнется с начала, но уже до двух побед.
А раз счет в серии будет 2-2, то в рассматриваемом нами матче «Магнитка» должна победить. Заруба, конечно, будет еще та, и далеко не факт, что она уложится в основное время. Но в итоге победную шайбу все равно забросят уральцы, после чего и вернут «дрова в исходное», — сказал Лебедев.
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