Турция — Нидерланды: ставка Романа Нагучева на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1-го тура квалификации к ЧМ-2022 Турция — Нидерланды.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.96.



«От матча Турция – Нидерланды сложно ждать чего-то конкретного, потому что обе команды начинают отборочный турнир в статусе команд-загадок. При Франке де Буре Голландия была низовой сборной, было мало голов, а гостевые матчи протекали почти без моментов, хотя некоторые голландцы выиграли.



Мне запомнился матч против Боснии, которая очень похожа по стилистике на Турцию, где было полтора момента за игру. Но турки немножко другая история, потому что, в отличие от Боснии, они фавориты группы и в родных стенах постараются организовать сопротивление голландцам. Уже есть прецеденты, когда турки выбивали голландцев из отборочного турнира. Это было в 2015 году в отборе на Евро во Франции.



Мне кажется, что это будет равный матч. У обеих команд достаточно проблем, но при этом и футболистов, которые могут дать результат. Это будет скучный низ. На старте отборочного турнира предсказать что-то другое очень сложно. Вряд ли это будет разудалая ничья 3:3, в которой все отыгрываются на 90-й минуте. Конечно, нет! Обе команды будут стараться сохранить нужные очки на старте отборочного турнира, так как возможностей их потерять ещё будет предостаточно. Низ за 1.96», — сказал Нагучев.