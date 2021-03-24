Сербия — Ирландия: прогноз Ильи Казакова на игру отбора ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 Сербия — Ирландия.



Ставка: победа Сербии за 1.67.



«Если посмотреть, то все делают ставки на победу сербов. В принципе, это понятно и объяснимо. Ирландцы заканчивали год ужасной серией. У них была куча матчей без забитых мячей, без побед.



Понятно, что команда находится на одной из самых низких стадий своего существования. Нет звезд, нет игроков, которые могут называть себя лидерами, и нет никаких ожиданий. Да, будет характер. Я думаю, что ирландцы будут играть до гола», — сказал Казаков.