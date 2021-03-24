«Динамо» Москва — СКА: прогноз Павла Лысенкова на встречу плей-офф КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 4-й матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, в котором сыграют «Динамо» Москва — СКА.



Ставка: победа «Динамо» и меньше 6 шайб в матче за 2.92.



«Серия для московского «Динамо», конечно, складывается удивительно. Убедительная победа в первом матче со счетом 4:1. Не сказать, что вынос тела, но динамовцы выглядели как машина.



Второй матч – уже СКА побеждает со счетом 1:0. Причем если бы Евгений Кетов получил «5+20» прямо на льду, а не заочно, после игры, мы ещё не знаем, куда бы все повернулось.



Третий матч – СКА выигрывает в Москве со счетом 3:2, в овертайме отличается Владислав Каменев, и вот уже преимущество домашнего льда вернулось к питерцам.



Думаю, что «Динамо» никак не наиграло на 1-3 в серии. Уже говорил, и есть повод снова повториться, что в этой дуэли я жду все семь матчей.



Я бы в четвертом матче серии взял кэф 2.92 на то, что «Динамо» выиграет в основное время, а тотал этой встречи составит меньше 5.5. Собственно, ни разу за три игры такой тотал больше и не был», — сказал Лысенков.

«Динамо» — СКА. Прогноз на 4-й матч: Крикунов свяжет атаку Брагина, Яшкин покажет класс В прошлом матче бело-голубые отыгрались с 0:2, но пропустили в овертайме. И теперь отстают в серии.