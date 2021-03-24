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Франция – Украина: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура отбора ЧМ-2022

Франция – Украина: прогноз Артура Петросьяна на матч 1-го тура отбора ЧМ-2022
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1-го тура квалификации к ЧМ-2022 Франция – Украина.

Ставка: победа Франции с форой (-2) за 2.46.

«В турнирах ФИФА, к которым относится эта квалификация, разница забитых и пропущенных мячей имеет первостепенное значение, и это один из доводов в пользу хозяев. Хотя маловероятно, что в этой группе у чемпионов мира по завершении отбора будет поровну очков с кем-то ещё.

У трехцветных нет проблем с составом, все сильнейшие в сборе. А возможность проводить пять замен лишь увеличит шансы Дешама иметь на поле одинаково мощный состав на протяжении всего матча.

У Украины же, которой и без того было бы непросто, ещё и потери в составе – не будет Степаненко, Беседина и Цыганкова.

Думаю, хозяева достаточно легко здесь победят. Может, не так крупно (7:1), как в октябре, но разгром вполне вероятен», — сказал Петросьян.

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В пяти матчах со сборной Франции украинцы лишь один раз избежали поражения.
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