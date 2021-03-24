«Металлург» — «Авангард»: прогноз Александра Кожевникова на встречу Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на четвертый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Металлург» — «Авангард».
Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.40.
«Шутки закончились. «Металлург» горит. Кровь из носа надо выигрывать и сравнивать счет в серии. Деваться просто некуда. Пока по победам 1:2 в пользу «Авангарда», так что сегодня необходимо собраться и доказать на домашнем льду, что еще не все потеряно. Давайте попробуем взять их победу в две шайбы. Я верю в «Металлург», они играют в систему.
Трудно понять, как действуют вратари обеих команд. До конца неизвестно, кого назначат первым номером на тот или иной поединок. Огромную роль играет настрой, мы помним первый матч, в котором уральцы победили со счетом 5:2 в гостях, и предыдущий домашний — 0:3.
Омичи, конечно же, побыстрее, но «Металлург» более тягуч. Думаю, подопечные Воробьева смогут собраться и показать системный хоккей. Возможно, они забросят пару шайб и начнут действовать на удержание, сушить игру.
Встреча будет тяжелая: и те, и другие очень хотят победить. Только в одном случае счет в серии станет 2:2, а в другом — 1:3. Поставлю на успех «Металлурга» в основное время и с преимуществом в две шайбы. Я верю в них», — сказал Кожевников.
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