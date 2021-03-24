«Динамо» — СКА: прогноз Александра Кожевникова на игру Кубка Гагарина в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на четвертый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Динамо» — СКА.
Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.21.
«СКА выглядел интереснее в предыдущем матче. Вот если бы у динамовцев в самом начале Яшкин забросил две шайбы, то была бы совсем другая игра. Хоккеисты СКА — молодцы. Они грамотно задавили молодежь соперника.
Думаю, тренерский штаб объяснит бело-голубым, как нужно играть, всем там напихают. Сейчас в этой паре тот же самый вариант, что и у «Металлурга» с «Авангардом». При счете в серии 3:1 в пользу СКА динамовцам будет совсем тяжело. Они должны сегодня побеждать в одну шайбу. Дома у себя же играют. Постараются, во всяком случае.
«Динамо» посильнее смотрится, немного ранее я это уже отмечал. Конечно, там есть одно хорошее звено, у которого начинает прорисовываться игра. Особенно маленький хоккеист там есть такой, праворукий.
И у СКА тоже есть, не помню фамилии, кажется Марченко, наводит шороха, что-то делает один. А пасы отлично выдает девятнадцатый номер — Ткачев. «Динамо» не даст им нормально разыграться. Так что думаю, бело-голубые после сегодняшнего матча сравняют счет в серии», — сказал Кожевников.
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