«Динамо» — СКА: прогноз Александра Кожевникова на игру Кубка Гагарина в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на четвертый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина КХЛ «Динамо» — СКА.



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.21.



«СКА выглядел интереснее в предыдущем матче. Вот если бы у динамовцев в самом начале Яшкин забросил две шайбы, то была бы совсем другая игра. Хоккеисты СКА — молодцы. Они грамотно задавили молодежь соперника.



Думаю, тренерский штаб объяснит бело-голубым, как нужно играть, всем там напихают. Сейчас в этой паре тот же самый вариант, что и у «Металлурга» с «Авангардом». При счете в серии 3:1 в пользу СКА динамовцам будет совсем тяжело. Они должны сегодня побеждать в одну шайбу. Дома у себя же играют. Постараются, во всяком случае.



«Динамо» посильнее смотрится, немного ранее я это уже отмечал. Конечно, там есть одно хорошее звено, у которого начинает прорисовываться игра. Особенно маленький хоккеист там есть такой, праворукий.



И у СКА тоже есть, не помню фамилии, кажется Марченко, наводит шороха, что-то делает один. А пасы отлично выдает девятнадцатый номер — Ткачев. «Динамо» не даст им нормально разыграться. Так что думаю, бело-голубые после сегодняшнего матча сравняют счет в серии», — сказал Кожевников.

«Динамо» — СКА. Прогноз на 4-й матч: Крикунов свяжет атаку Брагина, Яшкин покажет класс В прошлом матче бело-голубые отыгрались с 0:2, но пропустили в овертайме. И теперь отстают в серии.