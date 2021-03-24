Турция – Нидерланды: ставка Эльвина Керимова на игру отбора ЧМ-2022

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура квалификации к ЧМ-2022 Турция – Нидерланды.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.88.



«Как мне кажется, игра любопытная. Вообще, в этой группе сразу три команды будут бороться за выход на мундиаль – Нидерланды, Норвегия и Турция. Так уж получается, что у Турции календарь на старте очень сложный – сразу матчи с прямыми конкурентами. Туркам очень нужно набирать очки с конкурентами, стартовать с поражений не хочется. Я думаю, что Гюнеш прекрасно понимает, насколько важна эта игра. Он говорил об этом на пресс-конференции, понимает это и Франк де Бур, потому что для сборной Нидерландов, которая пропустила несколько крупных турниров подряд, пропустить ещё и чемпионат мира, очевидно, не хотелось бы.



Понятно, что сборные давно не играли, поэтому сложно сказать, в каком они сейчас состоянии и как они сыграют. Прогнозировать что-то сложно, особенно в первом туре, но я жду результативной игры. Объясню почему.



У сборной Турции на бумаге самая сильная линия обороны, которой не было, возможно, за всю историю сборной. Все футболисты играют в Европе в топ-клубах, но пропускает Турция много. Вспоминаем матч Лиги наций с Россией, который закончился 3:2, товарищеский матч с Хорватией 3:3 и так далее.



Были на тот момент системные проблемы у сборной Турции в обороне. Гюнеш Лигу наций как тренер полностью провалил, потому что Турция выдала только один качественный тайм с Россией в Москве. В остальных играх сборная Турции играла явно ниже своих возможностей, потому что потенциал у этого состава очень высокий.



Что касается сборной Нидерландов, то она тоже выдавала результативные матчи, потому что стилистически сборная настроена на атаку. Я думаю, что де Бур понимает, что победа над главным конкурентом — это важный шаг к заветной цели. Думаю, что сборная Нидерландов сыграет агрессивно, будет прессинговать. Сборная Турции тоже в обороне отсиживаться не будет.



Думаю, что будет много ошибок, будет много голов. Исторически так сложилось, что матчи Турции и Нидерландов часто получаются результативными. Турки и голландцы всегда были нацелены на атаку. Мой прогноз – тотал больше 2.5 за 1.88. Я ставлю на голы», — сказал Керимов.