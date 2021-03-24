Франция — Украина: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч отбора ЧМ-2022

Сегодня, 24 марта, сборная Франции сыграет с командой Украины в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Начало — в 22:45 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на этот матч!



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