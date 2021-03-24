Мальта — Россия, 24 марта 2021: где смотреть матч отбора ЧМ-2022, какие прогнозы

24 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 Мальта — Россия. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитами гостей: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16 (86%). Успех Мальты оценён букмекерами коэффициентом 27.0 (3%). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 8.50 (11%).



Букмекеры считают, что матч Мальта — Россия 24 марта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.80. На гол в первые 15 минут дают 2.85, на пенальти 2.35.



Гол Артёма Дзюбы идёт за 1.72, гол Антона Заболотного — за 2.00, а гол Александра Соболева — за 1.85.

Мальта — Россия. Прогноз: мудрый Черчесов не даст футбольному карлику перейти центр поля У сборной России обязательно будут проблемы в отборе на ЧМ-2022, но всё же чуть позже.