Мальта — Россия: обзор матча 24 марта, кто победил, какой счёт, авторы голов

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Мальты принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» в городе Та-Кали (Мальта) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 23-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной России Артём Дзюба. Результативную передачу отдал полузащитник Даниил Фомин. На 35-й минуте защитник Марио Фернандес упрочил преимущество гостей, забив гол после передачи Дзюбы. На 56-й минуте встречи полузащитник сборной Мальты Джозеф Мбонг сократил отставание хозяев в счёте. В концовке встречи форвард сборной России Александр Соболев установил итоговый счёт встречи.



Поставить на победу России в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.16: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1160 рублей. Успех Мальты оценивался в 27.0. Ставки на ничью принимались за 8.50.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.51, «обе забьют» — за 2.80. На гол Артёма Дзюбы давали 1.72, на гол Александра Соболева — 1.85. Победа России при условии, что обе команды забьют, оценивалась в 3.20.