Франция — Украина: результат матча 24.03.2021, какой счёт, кто победил, авторы голов

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Франции сыграла вничью со сборной Украины. Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 1:1.



На 19-й минуте счёт открыл Антуан Гризманн. Гризманн выиграл борьбу у Александра Зинченко на правом фланге атаки, вошёл в чужую штрафную и исполнил классный удар в дальний угол ворот Георгия Бущана. На 57-й минуте Преснел Кимпембе забил автогол. Александр Караваев сумел сыграть на опережение против замешкавшегося Килиана Мбаппе на правом фланге атаки, после чего отпасовал в центр на линию штрафной, откуда пробил в касание Сергей Сидорчук, и мяч рикошетом от Кимпембе залетел в ворота.

Поставить на победу французов в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.26. Успех гостей оценивался в 13.50. А ставки на ничью принимались за 6.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 6100 рублей.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.12, «обе забьют» — за 2.30, автогол — за 9.00, а результативная ничья — за 9.50.