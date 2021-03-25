Италия — Северная Ирландия: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Италия — Северная Ирландия в 1-м туре квалификации ЧМ-2022.
Ставка: победа Италии и ТМ 3.5 гола за 1.70.
«Сборная Италии в Парме на «Эннио Тардини» сыграет против сборной Северной Ирландии. Североирландцы 17 раз пытались отобраться на чемпионат мира — трижды им это удавалось. Случалось это в далёких 50-х и 80-х годах прошлого века. Понятно, что Северная Ирландия — аутсайдер этой группы, итальянцы — фавориты.
Италия очень здорово играла в последнее время. Она не проигрывала в 37 из последних 39 матчей квалификации к чемпионатам мира. В этих встречах было одержано 25 побед.
Подбор игроков у Италии сейчас сумасшедший. Есть из кого выбирать Манчини.
Италия, скорее всего, выиграет, но через низ. Северная Ирландия — боевая команда, крепкая, чисто британская. Я бы попробовал сыграть победу Италии через тотал меньше 3,5 мяча за 1,7. А можно просто сыграть «тотал меньше 3 мячей» за 1,65. Я думаю, что здесь 1-2 гола будет», — сказал Генич.
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