ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на пятый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина сезона-2020/2021 ЦСКА — «Локомотив».



Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 2.75.



«Увы, уже в который раз вынужден констатировать, что в нынешнем плей-офф всё, практически всё до зевоты предсказуемо. Чуть-чуть подвёл «Салават», который, по идее, на глазах своих болельщиков не должен был уходить в полный «зашквар» от столь принципиального соперника. Но если ты только пять последних минут в четырёх матчах играешь так, как должен был играть весь полуфинал с таким соперником, – то что хочешь получить на выходе?



«Локомотив», как и ожидалось, порвался надвое в четвёртом матче, сравняв счёт в серии. Сейчас я, конечно, сильно задену ярославских болельщиков, но… «Платон мне друг, но истина дороже». Это была последняя победа «Локомотива» в нынешнем сезоне. Железнодорожники не смогут, даже просто физически, столь же собранно и организованно провести два матча подряд. Значит, ЦСКА выиграет пятую игру, а потом добьёт ярославцев на глазах их публики.



Итак, записывайте, если хотите. В пятом матче серии ЦСКА убедительно, возможно, даже всухую, одолеет «Локомотив» в основное время, с преимуществом минимум в две шайбы», — сказал Лебедев.

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